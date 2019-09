Agriturismo, settembre d'oro: oltre un milione di presenze

(Teleborsa) - Il, si sa, è lama specie negli ultimi anni è innegabile la marcia di crescita, costante,, favorita da più di unprimo tra tutti ilche spinge ad oltre un milione le presenze nel mese diparticolarmente apprezzato da quanti cercano il relax e la tranquillità ma vogliono anche approfittare dei risparmi possibili con l’arrivo della bassa stagione. E’ quanto stima Coldiretti nel sottolineare chenei parchi e nelle campagne con la possibilità di assistere alle tradizionali attività di settembre come il rito della raccolta dell’uva o passeggiare nei boschi alla ricerca dei porcini, finferli e trombette.A far scegliere una delle 23mila strutture agrituristiche a italiani e stranieri è certamenteavvalendosi anche delle comodità e dei servizi offerti. Nelle aziende agricole sono sempre più spesso offerti programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking ma non mancano attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici ma anche corsi di cucina o di orticoltura.La situazione climatica ha inoltre creato le condizioni favorevoli alla crescita deiper i quali si preannuncia una stagione da record soprattutto al Nord dove la raccolta sta, segnala ancora Coldiretti.