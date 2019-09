Ungheria: "Deplorevole che Italia abbia aperto i porti"

(Teleborsa) - "". Così il ministro degli Esteri ungherese,, ha definito la decisione del nuovo governo italiano di farIl capo della diplomazia ungherese, parlando in tv, ha anche ribadito che. "È un incentivo per i trafficanti e per i migranti stessi, che potranno arrivare di nuovo in massa", ha sostenuto il ministro in dichiarazioni all'emittente Mtv1.. L'Italia da anni vive un'emergenza causata anche e soprattutto dall'indifferenza di alcuni partner europei, come l'Ungheria", è stata la reazione del ministro degli Esterri Luigi Di Maio. ". Chi non accetta le quote deve essere sanzionato duramente. L'Italia non può e non si farà più carico da sola di un problema che riguarda tutta l'UE".