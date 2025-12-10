Milano 9-dic
43.575 0,00%
Nasdaq 9-dic
25.669 +0,16%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9-dic
9.642 0,00%
Francoforte 9-dic
24.163 0,00%

Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,82%)

Il Nikkei 225 inizia a scambiare a 51.069,56 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,82%)
Bene il principale indice azionario giapponese, con un progresso dello 0,82%, dopo aver aperto a 51.069,56.
Condividi
```