Milano 3-dic
43.381 +0,06%
Nasdaq 3-dic
25.607 +0,20%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 3-dic
9.692 -0,10%
Francoforte 3-dic
23.694 -0,07%

Borsa: Brillante Tokyo in avvio (+0,7%)

Il Nikkei 225 inizia a scambiare a 50.215,55 punti

Bene il principale indice azionario giapponese, con un progresso dello 0,70%, dopo aver aperto a 50.215,55.
