Attesa per il verdetto Fed dopo intervento urgente su mercato interbancario

(Teleborsa) - Clima in posizione attendista sui listini azionari in vista della riunione stasera della Federal Reserve.(portandoli nella fascia tra 1,75 e 2%), mentre ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori l'intervento d'urgenza di ieri sera deciso dalla banca centrale americana.Per raffreddare la fiammata dei tassi d'interesse, in corso nel Paese, la banca centrale americana ha dovuto iniettare liquidità sul mercato interbancario , per riprendere il controllo della situazione, dopo che le banche hanno iniziato a scambiarsi denaro con interessi fino al 10%, ben sopra il tetto massimo del 2,25%. Una mossa mai proposta dalla banca guidata da, negli ultimi 11 anni, cioè dalla crisi del 2008.Con ogni probabilità saranno poste domande in merito, oggi, nella conferenza stampa esplicativa che seguirà l'annuncio sulle decisioni operative della Fed. E, mentre prosegue il, che nei giorni scorsi ha di nuovo intimato all'istituto centrale di essere più aggressiva nel tagliare i tassi considerati alti dal Tycon, gli investitori cercheranno indizi utili a capire se ci sarà spazio per una ulteriore riduzione del costo del denaro, entro fine anno.Nel frattempo, sul mercato dei cambinei confronti dell'euro e dello yen in attesa del verdetto della banca centrale statunitense.