Cauta la Borsa americana aspetta il verdetto Fed

(Teleborsa) - Si muove con cautela la borsa di Wall Street, confermando la prudenza dell'avvio, con gli investitori in attesa del verdetto, domani, della Federal Reserve sul costo del denaro statunitense. Scontato il taglio dei tassi americani, di 25 punti base, gli interrogativi degli addetti ai lavori si concentrano sul successivo percorso di allentamento della politica monetaria, mentre i mercati ora prezzano altre due mosse della banca centrale, entro la fine del prossimo anno.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
viaggia a 47.658 punti sui livelli della vigilia; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 6.855 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,25%); pressoché invariato l'S&P 100
(+0,06%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia
(+0,95%), beni di consumo secondari
(+0,56%) e utilities
(+0,51%). Il settore sanitario
, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Cisco Systems
(+1,13%), American Express
(+1,12%), Goldman Sachs
(+0,95%) e Procter & Gamble
(+0,74%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su JP Morgan
, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.
Scivola Boeing
, con un netto svantaggio del 2,43%.
In rosso Verizon Communication
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,06%.
Spicca la prestazione negativa di Merck
, che scende del 2,01%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano MicroStrategy Incorporated
(+5,56%), AppLovin
(+4,26%), Tesla Motors
(+2,81%) e Warner Bros Discovery
(+2,74%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su O'Reilly Automotive
, che continua la seduta con -4,13%. Marvell Technology
scende del 2,54%.
Calo deciso per Old Dominion Freight Line
, che segna un -2,1%.
Sotto pressione T-Mobile US
, con un forte ribasso dell'1,99%.