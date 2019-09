Clima, prima bozza del dl: bonus rottamazione fino a 2mila euro

(Teleborsa) - Prime indiscrezioni sul d, il cosiddettocontenenti "".Voluto dal ministro dell'Ambiente, dovrebbe essere al centro del prossimo CdM e prevederebbe, a partire da une uni.Una delle voci più cospicue riguarderebbeed è rivolto ai veicoli omologati fino alla: con validità di 5 anni, può esseree regionale,con veicoli elettrici o a zero emissioni, anche per i familiari conviventi.Il beneficio, si legge nel testo della bozza, in caso di "acquisto, leasing o noleggio a lungo termine di un'autovettura non a basse emissioni entro i due anni successivi". Il credito fiscale è riconosciuto anche aiche "rottamano veicoli Euro 4 o inferiori, utilizzabile per la sostituzione del veicolo rottamato con veicoli ibridi o elettrici o ad emissioni ridotte".Sempre sul tema trasporto, il dl intende "per gli studenti della scuola dell'obbligo e limitare le emissioni inquinanti in atmosfera" con la creazione di undell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, comunali e statali ricadenti nell'ambito delle città metropolitane"Per chi si occupa diper la vendita di prodotti non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale "è riconosciuto un, fino a un importo massimo di 5.000 euro ad esercente, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il costo del servizio è fiscalmente detraibile dal consumatore in misura pari al 100%".Capitolo, una delle voci al più alto impatto ambientale, il dl prevederebbe un. Lo sconto è diretto per gli acquirenti e sotto forma di credito di imposta, nel limite di 10 milioni l'anno, per i venditori.Tra i vari articoli, che si occupano a vario titolo di rifiuti, sostegno e incentivo all'economia circolare, monitoraggio dei livelli di inquinamento e altro, trova spazio anche il, uno dei temi cari al M5S.."Indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi", queste spese dovrebbero essere ridotte almeno del 10% annuo "a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2040". Le".