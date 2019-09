Economia ristagna ma occupazione aumenta nel II trimestre

(Teleborsa) - "." Così comincia la trimestrale sulle tendenze dell'occupazione redatta in collaborazione da Istat, Anpal, Inail, Inps e ministero del Lavoro. "Tale dinamica - continua il documento - si è sviluppata in un contesto di sostanziale ristagno dell'attività economica confermata, nell'ultimo trimestre, da una variazione congiunturale nulla del Pil; l'input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) registra un'analoga variazione nulla sotto il profilo congiunturale e una lieve crescita a livello annuo (+0,4)".spiega il report,incremento che ha coinvolto sia le donne sia gli uomini e interessato tutte le classi di età.In questo contesto, continua anche la crescitaAnche il lavoro indipendente, secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat, per il secondo trimestre consecutivo mostra un aumento congiunturale (+17 mila occupati, +0,3%) mentre diminuisce su base annua (-19 mila occupati, -0,4%).Nel periodo che va da marzo a giugno di quest'annoLa crescita congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti riguarda lementre quelle a. Entrambe queste tendenze continuano a essere influenzate da un elevato livello di trasformazioni a tempo indeterminato (+159 mila) contribuendo in modo complementare ad accrescere il numero di posizioni a tempo indeterminato e a diminuire quello delle posizioni a termine, in calo per la seconda volta. L'incidenza delle trasformazioni sul totale degli ingressi a tempo indeterminato (attivazioni e trasformazioni) raggiunge il 22,4%, registrando ( dopo quello ottenuto nel primo trimestre 2019 dove toccava il 28,7%) il secondo valore più alto.Tale andamento si accentua nei dati Inps-Uniemens (-198 mila nel secondo trimestre 2019) che comprendono anche il lavoro in somministrazione e a chiamata. Le posizioni lavorative a tempo indeterminato presentano un aumento(+471 mila), in accelerazione rispetto ai tre trimestri precedenti (+405 mila, +234 mila e +127 mila); del tutto analogo l'andamento registrato dai dati Inps (+469 mila) in confronto ai tre trimestri precedenti (+412 mila, +254 mila e +123 mila).