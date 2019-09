Volotea, più di 3 milioni di passeggeri da giugno ad agosto

(Teleborsa) -La Compagnia aerea è cresciuta da giugno ad agosto, registrando unrispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un balzo di quasi mezzo milione di passeggeri rispetto al 2018, con oltre 1,6 milioni di clienti trasportati in Italia e 1,3 milioni in Francia. Anche in Spagna e in Grecia si è registrato un aumento significativo del volume di passeggeri trasportati, oltre mezzo milione in ciascun Paese. Rispetto allo scorso anno, la Grecia è stata il Paese in cui Volotea ha incrementato maggiormente (+25%) il volume di passeggeri trasportati in questi 3 mesiInvestimento che si è rivelato vincente anche a Genova, dove la compagnia ha trasportato da giugno ad agosto circa 158.000 passeggeri, in crescita di più di 10.000 individui se paragonato all'estate scorsa, registrando un tasso di puntualità del 100%, un load factor del 97% e un tasso di raccomandazione dell'89,88%., avendo così a disposizione un totale di 36 aerei, 4 dei quali hanno rafforzato l'integrità operativa del vettore. Questa flotta di back up, strategicamente posizionata in Francia, Italia e Grecia, ha consentito una rapida risposta in caso di necessità.in oltre 80 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco. La compagnia aerea stima di trasportare oltre 7,5 milioni di passeggeri nel 2019.