Clima, capi di Stato e Governo: "Agire è d'obbligo"

(Teleborsa) - "Sulla base delle competenze scientifiche e dei mezzi finanziari che il mondo ha oggi, abbiamoe adattarsi ai loro effetti avversi, nel rispetto dell'esigenza di una".È l'appello contenuto nellain occasione del, in programma il 23 settembre a New York: perNel documento i leader mondiali chiedono "a effetto serra e con uno", esortando ", a intensificare e allargare gli investimenti in efficienza energetica edcosì come a disinvestire il prima possibile dall'economia dei combustibili fossili"."Facciamo avanzare le molteplici opportunità e misure per combattere i cambiamenti climatici e plasmiamo un futuro positivo per il nostro pianeta.", si legge ancora nella dichiarazione.. La nostra generazione è la prima a sperimentare il rapido aumento delle temperature in tutto il mondo e probabilmenteglobale", si legge ancora nel documento.", continua il documento che elenca gli effetti a iniziare dal "drammatico aumento di ondate di calore, inondazioni, siccità e colate di fango, lo scioglimento dei ghiacciai e l'innalzamento del livello dei mari".. Minaccia diversi settori, tra cui agricoltura, silvicoltura, turismo, energia, infrastrutture e risorse idriche e, inevitabilmente, rappresenta una seria minaccia per la pace e la stabilità in tutto il mondo", prosegue la dichiarazione che ricordae l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi Celsius"Ilnel suo rapporto sull'impatto di un riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius conferma inequivocabilmente - conclude la dichiarazione - che".