Confinvest, crescita a doppia cifra nel primo semestre

Confinvest

(Teleborsa) -ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con ricavi pari a 9,32 milioni di euro, in crescita del 28,6% rispetto a 7,24 milioni di euro al 30 giugno 2018 per effetto - spiega la società - "sia dell’incremento dei volumi di vendita/acquisto sia dell’aumento dei prezzi dell’oro nelbimestre gennaio-febbraio e nel mese di giugno".Il Ebitda adjusted ) per i costi di quotazione si attesta a 299 migliaia di euro e rappresenta il 46% del Primo Margine. L’ Ebitda è pari a 197 migliaia di euro (30% del Primo Margine), in significativo incremento rispetto a 63 migliaia di euro al 30 giugno 2018, anche per effetto di quanto sopra esposto in tema di cambiamento dei principi contabili.Il(Ebit adjusted) di 260 migliaia di euro, in è forte crescita rispetto a 43 migliaia di euro al 30 giugno 2018. L'Ebit si attesta a 62 migliaia di euro, rispetto a -53 migliaia di euro al 30 giugno 2018.Il(Ebt adjusted) è pari a 218 migliaia di euro, rispetto a -5 migliaia di euro al 30 giugno 2018. L'ebt si attesta a -20 migliaia di euro (-101 migliaia di euro al 30 giugno 2018).L’è pari a 163 migliaia di euro, rispetto a -3 migliaia di euro al 30 giugno 2018. L’Utile Netto si attesta a -40 migliaia di euro (-99 migliaia di euro al 30 giugno 2018).