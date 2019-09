Fed taglia tassi. Powell: economia americana va bene ma restano incertezze

(Teleborsa) -, spiegando che la Banca Centrale americana ha deciso di tagliare i tassi di 25 punti base , tra l'1,75% e il 2%, a causa del rallentamento globale e alle incertezze legate ai dazi.Ieri, 19 settembre 2019, il FOMC della Fed ha tagliato il costo del denaro di un quarto di punto, con una. 7 membri hanno votato a favore e 3 contro. In particolare, Presidente della Fed di Boston, ed, Presidente della Fed di Kansas City, avrebbero voluto lasciare invariato il livello dei tassi mentre, Presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis, avrebbe preferito un taglio più incisivo, di 50 punti base.Nella conferenza stampa successiva all'annuncio, Powell ha sottolineato come l'economia americana si espanderà a ritmo moderato con un mercato del lavoro che resterà forte mentre. "Jay Powell e la Federal Reserve hanno fallito di nuovo. Niente coraggio, nessun senso, nessuna visione!", ha scritto su twitter il tycoon che aveva ripetutamente chiesto un taglio più consistente per portare il costo del denaro vicino o sotto lo zero.Powell ha replicato ricordando l'indipendenza della Federal Reserve, sostenendo che nell'Istituto il morale è alto nonostante le critiche di Trump.La decisione della Fed, ampiamente attesa dagli investitori, ha lasciato. Molti credono che potrebbe esserci spazio per un nuovo taglio entro fine anno, altri che ormai sia tutto per il 2019. Dal documento diffuso ieri dalla Federal Reserve emerge che solo sette funzionari su diciassette si aspettano un altro intervento sui tassi d'interesse entro la fine dell'anno.