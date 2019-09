Clima, al via le manifestazioni in oltre 150 Paesi per la settimana di sciopero globale

(Teleborsa) - "Questa settimana rimarrà nella storia". Sono queste le parole con cui gli organizzatori del– lo sciopero globale per il clima che– hanno annunciato l'avvio delle manifestazioni. Dopo idegli studenti lanciati daora quest'onda – in vista del, sede delle Nazioni Unite a New York – ha inglobato anche gli adulti. All'iniziativa hanno, infatti, aderito sindacati, gruppi umanitari, organizzazioni ambientaliste e alcune compagnie globali.Secondo le stime, diffuse dagli organizzatori dila prima giornata inè stata da record con circaNumeri che nel Paese non si vedevano dai tempi delle proteste contro la guerra in Iraq del 2003. A scendere in piazza sarebbero state circa 100mila persone a Melbourne, 80mila a Sydney, 30mila a Brisbane, 20mila a Hobart, 15mila a Canberra, 10mila ad Adelaide e altrettante a Perth.Ma lo sciopero ha visto strade gremite anche nelle principali città del mondo, da Stoccolma a Parigi, in attesa dell'per saltare la scuola senza penalizzazioni.Un fermento che ha coinvolto anche il nostro Paese. "In milioni – spiegano– usciremo dalle nostre case e dai nostri posti di lavoro per unirci ai giovani in marcia nelle strade per il Climate Strike. Chiederemo la, e di intraprendere azioni urgenti allo scopo di sconguirare il collasso climatico. La crisi climatica è un'emergenza. Dobbiamo agire di conseguenza e mostrare ai politici quante persone, in tutto il mondo, non hanno più intenzione di stare a guardare".dove un corteo di studenti, partito da Piazza della Repubblica alle 9.30 di questa mattina, ha raggiuntoContemporaneamente: cortei, manifestazioni, sit-in e flash-mob a(dalle 9.30 da Largo Cairoli),(dalle 9 da Piazza Garibaldi),(dalle 9.30 da Piazza Statuto),(dalle 9 in Piazza Verdi),(dalle 9 in Piazza di Santa Maria Novella),(dalle 9.30 in Piazza San Francesco) e in decine e decine di altre città. Per tutta questa settimana si terranno, inoltre, giornalmente eventi di sensibilizzazione sull'emergenza climatica (pulizia della città, flash-mob e vari eventi culturali) per garantire che il tema della crisi climatica possa giungere in cima all'agenda politica e sociale.