UniCredit aderisce alla Global Week of Climate Action

UniCredit

(Teleborsa) -(20-27 settembre) nella convinzione che le aziende, e la società nel suo complesso, abbiano bisogno di un rinnovato approccio perIldella banca quest'oggi, informa una nota, è incoraggiato adel proprio tempo a unao. Ai dipendenti è stato chiesto di confrontarsi con i colleghi ed i clienti in merito a cosa si stia già facendo e cosa ancora si possa fare per combattere il climate change e consentire a UniCredit di fare la differenza.Alle persone di UniCredit è stato anche chiesto di, affinché il Gruppo possa contribuire alla sostenibilità ambientale: circa 500 sono state le proposte già presentate dai colleghi per una valutazione."Per prenderci cura del pianeta, non possiamo più continuare con il business as usual - haamministratoredelegato di UniCredit - abbiamo bisogno di un. Si tratta di una sfida importante, sia per le persone che per le imprese. Tutto ciò ha un impatto sulle generazioni presenti e future, ed è per questo che dobbiamo creare consapevolezza su questo tema e lavorare insieme come One Bank, One UniCredit, per identificare soluzioni nuove e lungimiranti per preservare il nostro domani".Il supporto di UniCredit alla Global Week of Climate Action attraverso il coinvolgimento dei propri dipendenti è parte del, che include la revisione in corso delle attualili, con l'obiettivo di valutare l'aggiornamento o la creazione di nuove linee guida in materia di cambiamenti climatici.