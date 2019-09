Atlantia, Fitch cauta sul rating

Atlantia

(Teleborsa) - Le recenti notizie suhanno aumentato "il rischio di una riduzione del rating" per il Gruppo e Autostrade per l'Italia (ASPI). A sostenerlo l'agenzia americana, spiegando che tali eventi "indeboliscono la posizione contrattuale del Gruppo in un momento in cui il nuovo Governo italiano ha nella sua agenda l'intenzione di rinegoziare l'intero quadro delle concessioni".La nota di Fitch conclude la serie di analisi emesse anche da S&P e Moody's , con quest'ultima che ha escluso un "impatto immediato" sul rating di Atlantia visto che si tratta di una'azienda fortemente diversificata.