Zoominfo, Moody's conferma i rating ma abbassa l'outlook a negativo

(Teleborsa) - Moody’s ha ribadito il rating corporate family Ba3 su ZoomInfo Technologies e il rating di probabilità di default Ba3-PD.



Inoltrel, ha riproposto il giudizio Ba1 per il revolving credit da 276 milioni di dollari e il term loan da 578 milioni di dollari di ZoomInfo LLC, nonché il rating B1 per le note senior non garantite da 650 milioni di dollari al 3,875% di ZoomInfo Technologies LLC.



Queste conferme di rating rispecchiano il difensivo posizionamento di mercato di ZoomInfo nel settore dei software go-to-market e le previsioni di Moody’s per un rapporto debito/EBITDA inferiore a 4,5x e un free cash flow/debito superiore al 20% nei prossimi 12-18 mesi. Il rating Ba3 considera anche il modello di ricavi basato su abbonamenti ricorrenti e la solida fidelizzazione della clientela nel segmento enterprise principale.



L’outlook è stato rivisto al ribasso da stabile a negativo.





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