Whirlpool, Fitch declassa rating a "BB-" con outlook negativo

(Teleborsa) - Fitch ha declassato i rating di Whirlpool , multinazionale statunitense produttrice di elettrodomestici, incluso il Long-Term Issuer Default Rating (IDR) a "BB-" da "BB". L'outlook è negativo.



Il declassamento e l'outlook negativo riflettono una domanda più debole, margini inferiori e un maggiore indebitamento dovuti alla stagnazione del mercato dell'housing e all'impatto più prolungato del previsto del conflitto con l'Iran. Il conflitto ha aumentato i costi delle materie prime e indebolito la fiducia dei consumatori. L'incertezza relativa al conflitto in corso con l'Iran e al suo impatto sui costi e sui consumatori contribuisce al giudizio negativo.



Fitch prevede che i margini EBITDA si attesteranno tra il 6% e il 6,5% nel 2026 e tra il 7% e l'8% nel 2027, al di sotto delle precedenti previsioni, che si attestavano tra il 7,5% e l'8,5% nel 2026 e tra l'8% e il 9% nel 2027. Fitch continua ad aspettarsi un andamento positivo del mix prezzi/vendite a seguito degli ulteriori aumenti di prezzo annunciati, sebbene a un livello inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto.

Condividi

```