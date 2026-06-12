Rino Mastrotto declassata a "B" da Fitch per forte aumento della leva

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha declassato il rating di Rino Mastrotto Group (RMG), fornitore italiano di pellami e tessuti di alta qualità per i settori della moda di lusso, dell'automotive e dell'arredamento d'interni, da "B+" a "B". L'outlook è negativo.



Il downgrade riflette un forte aumento della leva finanziaria di RMG a seguito della debole performance operativa del 2025, che, unitamente all'aumento dei costi operativi, ha determinato una riduzione del margine EBITDA e una visibilità limitata sul suo ritorno ai livelli storici. L'outlook negativo riflette le aspettative che il rapporto di indebitamento lordo EBITDA rettificato da Fitch rimarrà elevato, superiore a 5,5x nel biennio 2026-2027, prima di recuperare gradualmente margine a partire dal 2028. Viene previsto che la riduzione dell'indebitamento sarà supportata dalla crescita delle vendite, grazie alla ripresa dei mercati finali - sebbene soggetta a rischi di esecuzione - e da un graduale miglioramento dei margini grazie al risparmio sui costi.



Scendendo nei dettagli, Fitch prevede un rapporto di indebitamento EBITDA di RMG pari a 6,3x nel 2026 e 5,9x nel 2027, rispetto alle precedenti previsioni di 5,4x e 4,9x, rispettivamente. Fitch prevede un margine di manovra limitato, con un rapporto EBITDA/EBITDA che scenderà al di sotto della soglia di sensibilità negativa di 5,5x solo nel 2028. L'elevato livello di indebitamento nei prossimi due anni riflette le aspettative di una crescita dell'EBITDA solo graduale, trainata da una crescita dei ricavi a una cifra bassa o media e da una ripresa solo parziale del margine operativo. RMG ha registrato risultati inferiori alle previsioni per il 2025, con un margine EBITDA in calo al 14,7% (2024: 18,3%). La performance inferiore alle attese riflette una domanda più debole in tutti i segmenti a causa delle condizioni di mercato finali sfavorevoli, aggravate dalla graduale dismissione dei contratti preesistenti nel settore automobilistico. L'aumento dei ricavi derivante dalla partnership con Prada, annunciata a giugno 2025, e il suo impatto positivo sul margine lordo non sono stati sufficienti a compensare completamente la pressione sulla redditività dovuta all'aumento dei costi del lavoro e della produzione.



RMG si è espansa organicamente, affiancata da diverse acquisizioni di dimensioni minori, alcune delle quali finanziate tramite debito. Fitch prevede che, una volta che i suoi parametri finanziari si saranno ripresi, la società continuerà a effettuare piccole acquisizioni complementari, per un valore di circa 15 milioni di euro all'anno nel biennio 2028-2029, finalizzate all'internalizzazione di alcuni processi produttivi. Le acquisizioni trasformative di rilevante entità, finanziate tramite debito, non rientrano nello scenario di rating e saranno trattate come un rischio legato a un evento specifico.

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