CreditRas Assicurazioni, oltre 100.000 famiglie hanno scelto UniCredit My Care Famiglia in un solo anno

(Teleborsa) -UniCredit My Care Famiglia,, andando a comporre la soluzione più adatta alle proprie esigenze.L’innovativa piattaforma di soluzioni per la protezione di Casa e Famiglia di CreditRas Assicurazioni (Gruppo Allianz) dedicata ai Clienticonferma il successo della joint venture.UniCredit My Care Famiglia è la soluzione assicurativa che offre al cliente e alla sua famiglia una protezione completa contro i rischi, scegliendo liberamente tra i diversi moduli di protezione che riguardano le più importanti coperture di rischio in ambito infortuni, responsabilità civile, per la protezione del patrimonio e la gestione delle emergenze in casa o in viaggio., nel 54% l’Assistenza Casa Ovunque per gli interventi in emergenza che seguono tutti i componenti del nucleo familiare in qualsiasi abitazione siano presenti sul territorio nazionale, e un forte interesse per l’Assistenza in mobilità sempre, che segue la famiglia nei suoi spostamenti e non è legata alla targa di un veicolo.Sono più di 35.000 i, dove nel 23% dei casi è stata scelta la componente Elettrodomestici che porta a 6 anni la garanzia del produttore su tutti i “bianchi” di casa, condizionatori inclusi, mentre la copertura Furto è stata scelta dal 34% delle famiglie.Tra gli altri moduli, numerose le scelte per lain ambito Infortuni e quello contro i rischi Catastrofi naturali; oltre 14.000 clienti hanno optato per quest’ultima protezione, a testimonianza di una sensibilità che sta crescendo in Italia.Interessanti anche le risposte della clientela sulle soluzioni proposte per la prima volta da CreditRas come il modulo dedicato aie quello per proteggere gli animali domestici; così come sulle(Internet of Things) proposte sia per la Casa (Home Box) sia per la cura del proprio animale domestico (collare di geolocalizzazione)."Nel progettare UniCredit My Care Famiglia, insieme al nostro partner UniCredit - ha spiegato-, abbiamo pensato ad una, al fianco della famiglia nella gestione dei rischi che contano. Un nuovo modo di fare assicurazione con servizi integrati e personalizzabili sui crescenti bisogni del cliente, grazie all’approccio modulare a tutela non solo degli eventi più gravi, ma anche a sostegno dei piccoli inconvenienti di ogni giorno. Grazie all’APP My Care,, richiedere assistenza in ogni momento o denunciare un sinistro in pochi istanti"."UniCredit è impegnata nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi per i propri clienti - ha dichiarato-, operando come esperto del benessere della famiglia e i risultati della partnership con CreditRas Assicurazioni confermano il"."La risposta del mercato ci incoraggia a far evolvere ulteriormente la nostra offerta - ha sottolineato- aggiungendo, perché UniCredit My Care Famiglia non vuole essere soltanto un prodotto assicurativo modulare, ma ha l’ambizione di diventare una vera e propria piattaforma di soluzioni per la Casa e la Famiglia in grado di dare risposte concrete sia ai piccoli sia ai grandi bisogni di protezione".