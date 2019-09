Digital Value, risultati positivi nel 1° semestre

Digital Value

(Teleborsa) - Margini e ricavi in crescita nei primi sei mesi dell'anno per. "Ad oggi, cresciamo a velocità doppia rispetto al mercato di riferimento, che offre notevoli potenzialità in cui continuare ad inserirsi, sfruttando la forte propensione all’innovazione tecnologica e le oltre 450 certificazioni di cui il Gruppo dispone e che ci consentono di predisporre un’offerta integrata di servizi IT di primissimo livello - ha dichiarato, Presidente di Digital Value - . Siamo molto fiduciosi che la seconda parte dell’anno possa confermare il trend di crescita a doppia cifra del fatturato e un costante miglioramento della marginalità".Nel primo semestre 2019 il Gruppo che opera nel settore delle soluzioni e servizi IT ha registratorispetto al dato proforma al 30 giugno 2018.rispetto al dato proforma al 30 giugno 2018. L’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 16 ha effetti del tutto irrilevanti.La Posizione Finanziaria Netta nel primo semestre 2019 è positiva per Euro 9,5 milioni, rispetto a -13,3 milioni del 30 giugno 2018, mentre al 31 dicembre 2018 era positiva per Euro 31,8 milioni.In rialzo il titolo a Piazza Affari: +1,76%.