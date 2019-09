Snam, con OMV protocollo per mobilità sostenibile in Austria

Snam

(Teleborsa) -, la partecipata TAG e OMV hanno firmato un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding)(gas naturale liquefatto) in Austria. L’accordo – firmato da Rainer Seele, CEO di OMV, Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, e dai Managing Director di TAG GmbH, Daniele Gamba e Rudolf Starzer – mira a esplorare potenziali opportunità per il GNL nel settore dei trasporti in Austria, dalla possibile realizzazione di un impianto di liquefazione di piccola taglia (GNL small-scale) allo sviluppo degli approvvigionamenti e del mercato GNL nel paese."Crediamo che la domanda di GNL su strada sia destinata a crescere.ha commentato. Grazie a questa soluzione è possibile ridurre la CO2, il particolato e il rumore, rendendo i trasporti più sostenibili. Ecco perché è importante sviluppare le infrastrutture per l’approvvigionamento di questo carburante"., ha aggiunto: "Con questa collaborazione. Il nostro Paese ha il maggior numero di distributori di gas naturale compresso (oltre 1.300) e liquefatto (oltre 50) in Europa e Snam sta investendo per rafforzare ulteriormente la rete., oltre ad avere un grande potenziale in quelli marittimi e ferroviari. Inoltre, grazie al biometano e al bio-GNL, sta gradualmente diventando una risorsa rinnovabile, aprendo la strada a un’ulteriore decarbonizzazione della mobilità".