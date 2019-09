Alstom, presentato in Spagna sistema di ricarica a terra per autobus elettrici

(Teleborsa) -i. SRS può essere descritto come un sistema di ricarica statica a terra e si basa sulle tecnologie di ricarica senza catenaria Alstom sviluppate per i tram.dal momento chesoluzioni SRS (e APS) per i tram sono state vendute in 12 città di tutto il mondo (come Bordeaux, Dubai e Sydney).per un motivo molto semplice: mentre APS fornisce corrente al tram ininterrottamente mentre è in funzione,. In questo modo il tram, dotato di supercapacitatori,grazie alla ricarica statica a terra tramite rotaia conduttrice.L’anteprima, nell’ambito del, vede un prototipo di SRSappunto per autobus elettrici in funzione a una fermata davanti alla Scuola di ingegneria industriale dell’Università della città iberica., di produzione finlandese, in servizio sulla linea 1 e gestito da EMT, l’operatore dei trasporti locale.. Con SRS, la potenza può essere aumentata da 50kW a 800kW senza grandi modifiche tecniche. Alstom sottolinea il fatto che la soluzione SRS ha un impatto minimo sul paesaggio urbano.