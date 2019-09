La Fed versa altri 142 miliardi di liquidità nel sistema

(Teleborsa) - L'America sembra aver bisogno di liquidità. Ieri la Federal Reserve, grazie al doppio appuntamento delle aste, ha versato nel sistema, una vera e propria valanga di biglietti verdi. Le richieste sono state decisamente superiori alla media."Stiamo cercando di capire perché la liquidità non si muova dai conti delle banche presso la Fed per fluire nel mercato repo, dove istituti e investitori prendono a prestito denaro in cambio di Treasuries per coprire le necessità di finanziamento a breve - , ha dichiarato al Financial Times, capo della Fed di New York - . C’è uno spezzettamento nel sistema".Secondo alcune indiscrezioni stampa il ritorno in campo diretto della Fed dopo dieci anni potrebbe nascondere la possibilità di default di una banca o magari di un grosso fondo.