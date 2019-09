Mediobanca, Patto ha esaminato conti e non ha parlato di quota Delfin

Mediobanca

(Teleborsa) - Si è riunito oggi il, che rappresenta una partecipazione deldell'Istituto di piazzetta Cuccia.Una riunione durata un paio d'ore, in cuidel tema caldo del momento: ladi Leonardo del Vecchio. Una quota che pone la finanziaria dell'imprenditore subito dietro a(che ha l'8,81% del capitale) ed al Gruppo Bollore (al 7,85%)."Durante la riunione del pattodi Del Vecchio", ha riferito una fonte vicina all'Accordo di consultazione, aggiungendo che "non è arrivata, nessuna, né indicazione".Il Patto ha preso in considerazione invece i conti di Mediobanca dell'esercizio 2018-2019 , che verranno sottoposti all'assemblea di bilancio del 28 ottobre prossimo, esprimendo "apprezzamento".La prossima riunione del Patto è prevista a febbraio 2020 per l'esame della semestrale e del piano.