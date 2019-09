Nuova struttura organizzativa per Kellogg Europa

Kellogg

(Teleborsa) -Caratterizzato già da "una crescita costante per sette trimestri consecutivi", la società vuole "dare ulteriore spinta al trend positivo del business".In questo nuovo contesto - in cui di passa da una struttura di cluster si passa "ad una maggiore autonomia e focalizzazione sui singoli Paesi con l'identificazione di Market Head locali per ciascun mercato di riferimento" -con la responsabilità dello sviluppo e della gestione del business nazionale, tra i più importanti su scala europea e dove Kellogg opera ormai da oltre trent'anni."che assume un ruolo di spicco a livello europeo, diventando Marketing activation director Continental Europe (Italia, Iberia, Germania, Austria, Francia, Benelux) & High growth markets".In Italia la multinazionale americana, con più del 43% di quota di mercato, è leader nel settore dei cereali, nel mercato delle barrette a base di cereali si attesta al 37%, mentre in quello delle patatine ha superato l'11% grazie al brand Pringles.E sonoda un latodall'altro, quindi innovando la gamma prodotti secondo le tendenze piu' forti del mercato". "Guidare lo sviluppo di Kellogg nel mercato italiano - afferma Riccardi - è una grande responsabilità e motivo di orgoglio. L'azienda sta vivendo un momento di forte innovazione: stiamo investendo significativamente sull'innovazione di prodotto, così come sull'area delle ricerche e sulla logistica per offrire un livello di servizio sempre più elevato ai clienti e ai consumatori".Al momento il titolo a New York segna un rialzo dello 0,67%.