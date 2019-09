L'ENAC dona all'ICAO un software per analisi e valutazione incidenti

(Teleborsa) - Nell'ambito dei, ile ilfirmeranno a Montreal un Memorandum di Intesa per formalizzare la donazione da parte dell'ENAC all'ICAO di un proprio. Il suddetto software consente di condurre analisi dettagliate sulle modalità di accadimento degli eventi."La prevenzione è importante in tutti i campi, fondamentale nell'aviazione – ha commentato il Presidente Nicola Zaccheo. "Le analisi che aiutano a valutare il rischio e a definire le aree di sicurezza intorno al sedime aeroportuale, come quelle che possono essere realizzate con il software che con orgoglio e soddisfazione doniamo all'ICAO, non possono che contribuire in maniera proattiva alla sicurezza del volo".Nello specifico,, ecc. Lo strumento informatico consente quindi analisi e statistiche attraverso l'utilizzo di appositi sistemi di filtro. Il software può essere utilizzato per diverse finalità tra cui condurre analisi statistiche sulle modalità di accadimento degli incidenti e studiare le caratteristiche di differenti tipologie di evento come, per esempio, le runway excursion.