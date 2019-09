Osservatorio MECSPE: Puglia nella top five per l'export

(Teleborsa) - La, con un, anche grazie al processo diIl dato, evidenziato dall'Istat, è confermato anche dall', presentata da Senaf presso la Nuova Fiera del Levante, in occasione dei, anticipazione dei contenuti che saranno diffusi nel corso della(28-30 novembre, Nuova Fiera del Levante).L'indagine sul territorio ha evidenziato come sia stato: ildel proprio fatturato, il, un altrettanto, il, mentre ilPassando alle aree geografiche,, principalmente in Germania (45%), Francia (39%) e Spagna (37%). Il 29% guarda anche all'Europa extra-UE, al Nord America (21%), all'Africa e all'America Latina (16%), mentre Medio Oriente e Russia (13%), Asia (10%), Oceania (8%) rappresentano gli altri mercati di sbocco.con un aumento lieve (dal +2% al +5%) per il 37% delle imprese, forte (dal +5% al +25%) per il 33% e oltre il 25% per il 6% delle risposte.che. Se però l’ostacolo della connettività sembra essere pienamente risolto (il 94% dichiara di averla già introdotta) e la sicurezza informatica è indicata dal 77% come l’aspetto tecnologico su cui si è maggiormente investito, rimangono alcune criticità che spesso impediscono il salto.Tra queste,degli imprenditori, seguita dall'incertezza normativa (22%), dalla dilatazione dei tempi giudiziari in caso di controversia (19%), dai tempi di pagamento (16%) e dagli aspetti fiscali (14%)."Anche le ultime analisi ISTAT mostrano una ritrovata dinamicità del tessuto imprenditoriale pugliese – ha dichiarato, direttore di Senaf – composto da, guidando una corsa che sta coinvolgendo l'intero Sud e Isole (+4% delle esportazioni), e il Centro Italia (+5%)".Il cambiamento, sottolinea Bianchi, per essere completo "deve essereper ottenere conoscenze che possano assecondare l'aggiornamento necessario al processo produttivo. Opportunità che un appuntamento comeè in grado di offrire - conclude il direttore di Senaf - puntando alla formazione 4.0 come primo tassello".