DBA Group annuncia closing acquisto slovena Unistar LC

DBA Group

(Teleborsa) -comunica che la controllata slovena Actual IT ha formalizzato il, con sede a Ljubljana, (Slovenia), operante nei settori della Cyber Security e dell’Information Technology.Unistar LC è uno dei principali player sloveni attivi, sin dal 1989, nella consulenza, progettazione, integrazione, manutenzione, monitoraggio e gestione h24/7 giorni di sistemi ICT, nella fornitura di hardware e software di base, di servizi di virtualizzazione e di cloud computing, di hosting ed housing, e, in generale, di Operation Management. Attraverso Proastec, detenuta al 100%, eroga inoltre evoluti servizi di Information Security Management e Cyber Security.Unistar LC e Proastec hanno conseguito nel 2018 un valore della produzione consolidato di circa 19,4 milioni di euro, un EBITDA di circa 0,9 milioni ed una PFN pari ad Euro 1,5 milioni (debito).Assumendo ildel Gruppo Unistar LC al 1° gennaio 2019, ilprevede di registrare per l’esercizio 2019 uncompresoi, uncompreso(al netto delle sinergie attivabili durante l’ultimo quarto dell’anno), e una PFN del nuovo gruppo compresa tra 15 e 16 milioni (debito). La previsione di chiusura a fine esercizio, invece, integrata daldell’anno del gruppo Unistar LC consente un’attesa di VDBA Group, attraverso questa acquisizione, completa il proprio portafoglio di prodotti e servizi IT da offrire all’intero mercato dei Balcani, del Caucaso e dei Paesi interessati dalla nuova Via della Seta e si conferma tra i più importanti gruppi attivi nell’ICT dei Balcani. Grazie all’acquisizione di Unistar LC, Actual IT prevede di generare