Voto a 16 anni, sì di Conte: "Sono d'accordo"

(Teleborsa) - "Ci sta. In altri ordinamenti già lo fanno". Il Presidente del Consiglio, intervenendo in diretta a Skuola.net., si dice d'accordo con ladi"Non è iniziata ancora una riflessione di governo ma potremmo farla: anzi forse sarebbe più utile che la si facesse in sede parlamentare", ha aggiunto il premier.. I giovani in Italia vengono definiti, a seconda del momento, choosy, viziati, 'gretini': per noi questi giovani vanno soprattutto rispettati, ascoltati e messi al centro della nostra politica. Se a 16 anni un giovane può lavorare e pagare le tasse, dovrebbe almeno avere il diritto anche di votare e scegliere chi decide della sua vita", ha aggiunto il capo politico del M5S e ministro degli Esterisu Facebook.D'accordo con la proposta è anche. ". Bene oggi le parole di Enrico Letta. La passione civile di tante ragazze e tanti ragazzi che incontro tutti i giorni rafforzano questa idea. Ora è tempo", ha scritto il segretario del PD e presidente della Regione Lazio.