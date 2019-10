Pagamenti elettronici, arriva il super rimborso per chi usa carte

(Teleborsa) - La nuovadiràe favorirà i. E' quanto confermato ieri dall' approvazione del NADEF , che istituisce a partire dal 1° gennaio 2020 unper le spese effettuate con sistemi elettronici in determinati settori più a rischio evasione.Lo hanno battezzatoe punta a restituire alle famiglie che utilizzano carte di credito o bancomat fino a 475 euro per le spese effettuate l'anno precedente. Una misura che potrebbe essere abbinata ad un(rimborso) per l'uso di sistemi di pagamento elettormnici e tracciabili.Il viceministro all'Economia,, ha confermato in una intervista a Radio Anch'io: ". Ci sono. Quello che bisogna cambiare è l'esperienza del consumatore che deve scegliere come fare: se pagare con carta o con i contanti".Fra le ipotesi in campo anche la, molto simile alla card del reddito di cittadinanza, per chi non ha un conto corrente bancario e vuole usufruire del rimborso mensile previsto per l'uso dei pagamenti elettronici. Ma tutto è ancora da studiare.