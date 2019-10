Def, stop all'aumento dell'Iva grazie a lotta all'evasione

(Teleborsa) -Sono questi i due principi fondanti senza i quali – secondo quanto affermano fonti del M5s – "si perde il senso di questo governo".Accantonati i piani di rimodulazione e revisione,in versione bis è determinato a non fare marcia indietro."Nel Def c'è scritto chiaramente che gli aumenti dell'Iva saranno sterilizzati – afferma– ma il dibattito innescato sull'Iva dimostra che il problema esiste". Secondo Castelli "ci sono aliquote che devono scendere" come, per fare un esempio, "il 22% sugli assorbenti femminili".Per raggiungere gli obiettivi indicati nellail Governo scommette molto suiAllo studio vi sonoSe da un lato il governo punta a, dall'altro – come emerge dalle indicazioni contenute in uno degli allegati fiscali al Def – è, infatti, intenzionato a mettere in campodall'introduzione della, già prevista dall'ultima legge di Bilancio ma ancora non attuata, all'sui quali risulta elevato il tax gap, cioè l'importo delle imposte che sarebbe dovuto in base al valore del settore.Tra i punti annunciati anche unache potrebbe portare almeno, e unail cui costo sarà calcolato in base al reddito e al nucleo familiare. "Pagherà di più chi ha di più" e oltre un tetto di spesa le cure saranno gratis, sarà questa – come spiega– la linea del nuovo Governo. Per quanto riguarda il, Castelli conferma che si dovrebbe partire a metà del prossimo anno. Le risorse saranno stanziate con la manovrama l'intervento vero e proprio dovrebbe essere dettagliato con un provvedimento successivo e in tasca ai lavoratori – se la platea dovesse coincidere con chi già beneficia degli 80 euro – potrebbero arrivare 500 euro che, prometteraddoppieranno a 1000 euro dal 2021.