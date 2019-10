EXPO Ferroviaria, Andi (Hitachi Rail STS): "Partner di FS abbiamo anche vari progetti per metro"

(Teleborsa) -è molto focalizzata sulloin Italia. Partner "consolidato" del Gruppo FS Italiane, la compagnia ferroviaria è specializzata anche sulleed hanelle città che stanno investendo sul futuro del trasporto di massa.E' quanto ha spiegato a Teleborsa, Business Unit President EMEA di, in occasione della partecipazione a EXPO Ferroviaria, in corso in questi giorni a Milano."L'italia per noi è il mercato domestico, quindi è il mercato dove abbiamo la maggior parte delle nostre persone, dove sviluppiamo le nostre tecnologie. Abbiamo, sia con l'operatore Trenitalia sia con il Rete Ferroviaria Italiana: principalmente progetti Alta Velocità, progetti linee convenzionali, tutto ciò che è trasporto di lungo raggio"."Le Ferrovie - ha spiegato - stanno guardando ale all'delle linee, con un programma molto visionario dioggi convenzionali allo standard RTMS, che garantirà una maggiore capacità con infrastrutture esistenti. Hitachi Rail è leader nel mondo nella realizzazione di questo standard, quindidelle Ferrovie".Il focus di Hitachi - ha spiegato il manager - "non è solo ferroviario". "Esistono anche, mass transit come li chiamiamo, quindial servizio delle città,, people mover. In Italia, in particolare, si svilupperà molto il mondo dellee noi siamo moltodelle grandi città: a Milano, la linea 5 driverless è nostra e ne facciamo anche le operation attraverso la società Metro 5; Brescia l'abbiamo fatta noi, Genova e Napoli"."Tutte le città che investono sul trasporto pubblico vedono Hitachi Rail come partner", ha concluso Andi.