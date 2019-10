Fincantieri, Vard consegna HANSEATIC inspiration

Fincantieri

(Teleborsa) - “”, la seconda unità di una nuova serie di, è stata consegnata dalla controllata di(Vard), fra le principali società al mondo per la progettazione e costruzione di navi speciali, alla compagnia tedesca“HANSEATIC inspiration”,, segue la gemella “HANSEATIC nature”, consegnata da Vard in Norvegia nell'aprile di quest’anno, mentre una terza unità, “HANSEATIC spirit”, sarà completata nel 2021. Ogni nave è specificatamente studiata per accedere anche a regioni remote, che vanno dall'Artico e dall'Antartico all'Amazzonia.“HANSEATIC inspiration” è dotata di. La nave, come le altre della serie, unisce alti standard qualitativi con l’attenzione all'impatto ambientale, come ad esempio nel design dello scafo ad alta efficienza energetica.