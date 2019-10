Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -Tornano le paure della recessione globale acuite dal taglio delle stime degli istituti tedeschi sulla crescita della Germania, dal problema ancora irrisolto della Brexit e dalla possibile ondata di dazi per l'Europa provenienti dall'America.Wall Street, in questi minuti, evidenzia un significativo calo sullodell'1,85%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,096. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,56%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,44%), che ha toccato 52,31 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +143 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,89%.pessima performance per, che registra un ribasso del 2,51%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,16%, e in caduta libera, che affonda del 2,90%.Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 2,73%; sulla stessa linea, ilcrolla del 2,63%, scendendo fino a 23.243 punti. Pessimo il(-2,03%), come il FTSE Italia Star (-2,4%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-4,08%),(-3,85%) e(-3,76%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,48%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,33 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,16%.a Milano,ottiene un +0,56%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,73%.Sensibili perdite per, in calo del 4,87%.In apnea, che arretra del 4,66%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,43%.