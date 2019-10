Dazi, Francia annuncia misure di ritorsione contro gli USA di concerto con la UE

Airbus

(Teleborsa) -contro i dazi americani . "Ovviamente forniremo misure di ritorsione contro gli Stati Uniti, in consultazione con l'Unione Europea, se Washington ad ottobre applicherà le sanzioni contro i prodotti europei annunciate", ha affermato ilGli Stati Uniti potranno imporre– che dovrebbero scattare subito,– sulle esportazioni europee, come compensazione per gli aiuti, giudicati illegali, concessi ad. Lo ha stabilito l’con una sentenza, arrivata ieri, dall’impatto potenzialmente devastante, andando a coinvolgere diversi settori, da quello aereo a quello agroalimentare e che inevitabilmente colpirebbe al cuore anche ilNell'elenco, infatti, figurano formaggi tipicamente nostrani, come parmigiano, pecorino e prosciutto. Sembrerebbero salvi invece il vino e l'olio. con dazi che potrebbero raggiungere il miliardo di euro. L'ammontare delle tariffe sarà diverso: si valuta un 10% sui grandi aerei commerciali e un 25% su prodotti agricoli e industriali.