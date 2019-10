Gentiloni confermato Commissario UE agli affari economici

(Teleborsa) -. Secondo fonti europee, poi confermate, l'ex presidente del Consiglio ha avuto ildopo l' audizione della mattina La prima conferma è arrivata dalla presidente della Commissione per problemi economici e monetari del Parlamento europeo, l'eurodeputata del PD. "Paolo Gentiloni è stato promosso senza domande aggiuntive" e "non c'è stato bisogno di voto" da parte della commissione che ha accettato la sua candidatura "con un", ricevendo l'appoggio anche dei popolari. Solo la sinistra Gue e Id, il gruppo di cui fa parte la Lega, si sono espressi contro.Econ del Parlamento europeo. Crescita e coesione sociale per l'UE, credibilità e passione per una nuova Europa", ha scritto Twitter il ministro agli Affari europei. L'Italia e l'Unione possono contare su serietà e credibilità per una nuova fase di riforme e di crescita nel segno della sostenibilità e dell'equità", ha aggiunto sempre su Twitter la vice ministro degli Esteri