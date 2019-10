STM in pole nel FTSEMIB grazie a Morgan Stanley

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,37%.A fare da assist alle azioni contribuisce la revisione al rialzo del target price decisa ieri dagli analisti di. Gli esperti dell'ufficio studi hanno portato il prezzo obiettivo a 20,50 euro dai 18 precedenti. Confermato il giudizio "overweight".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,11%, rispetto a -2,74% del).Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 17,89 Euro con primo supporto visto a 17,58. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17,42.