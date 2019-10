Eni e Governo del Mozambico firmano protocollo d'Intesa per lo sviluppo sostenibile

Eni

(Teleborsa) -. Il protocollo, la cui firma è avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica del Mozambico Filipe Nyusi, prevede la cooperazione tra Eni e il Governo del Mozambico nellaQueste iniziative saranno inoltre definite in funzione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) delle Nazioni Unite e dei determinati contributi a livello nazionale (Nationally Determined Contributions, NDC), sottoscritti da ogni paese nell'ambito dell'Accordo di Parigi volti a ridurre le emissioni a livello nazionale.Le aree di cooperazione includono la riduzione delle emissioni, il supporto alla conservazione e gestione sostenibile delle foreste e la preservazione degli stock di carbonio, nell'ambito delle iniziative REDD+.. Altre aree di cooperazione sono relative all'accesso all'energia (SDG 7), lo sviluppo di industria, innovazione e infrastrutture (SDG 9), la gestione sostenibile delle foreste (SDG 15), la lotta al cambiamento climatico e contro gli impatti ambientali (SDG 13), l’accesso all'istruzione e alla formazione (SDG 4, 8), la diversificazione economica (SDG 8), l'accesso all’acqua (SDG 6) e l'accesso alla salute (SDG 3).Queste intese ampliano il perimetro delle attività di Eni in Mozambico e rafforzano la presenza nel Paese., a seguito dell'acquisizione di una partecipazione nel permesso petrolifero di Area 4,, nell'area settentrionale del Paese, dove dal 2011 al 2014 sono state scoperte risorse supergiant di gas naturale nei giacimenti di Coral, Mamba Complex e Agulha, stimate in 2.400 miliardi di metri cubi di gas in posto.