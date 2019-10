Rifiuti, ACEA lancia progetto mini-impianti compostaggio diffuso

ACEA

(Teleborsa) -lancia il progetto del Compostaggio diffuso per la gestione dei rifiuti organici. Il progetto, realizzatoe annunciato dall'nel corso della giornata promossa dalla multiutility dal titolo "Impresa, sostenibilità, futuro", su green economy, ambiente e innovazione, garantisce unaper tutto il sistema di waste management nazionale, per la filiera di recupero della singola utenza. Nonché un positivo impatto sull'ambiente, grazie alladovuta all'eliminazione del relativo trasporto rifiuti su gomma e della raccolta puntuale sul territorio.L’dell’Azienda è l’per realizzare in maniera diffusa un sistema dalla capacità di 25.000 tonnellate l’anno - pari a quella di un impianto localizzato che gestisce rifiuti organici prodotti da una città di 250.000 abitanti - con undella filiera nazionale.. "Questo progetto si inquadra nelle linee guida del Piano Industriale 2019-2022 del Gruppo che prevede investimenti in Sostenibilità per un totale di 1,7 miliardi, con un- ha sottolineato Donnarumma.