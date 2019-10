Nexi pronta a emissioni da 825 milioni, scadenza 2024 e/o 2027

Nexi

(Teleborsa) -, annuncia l'intenzione di emettere prestiti obbligazionari "Senior Notes", in una o più tranche, di importo pari a 825 milioni di euro con scadenza 2024 e/o 2027.I proventi derivanti dall'eventuale emissione delle Notes - spiega in una nota - saranno utilizzati, unitamente a disponibilità di cassa della Società, ai fini del“Senior Secured Fixed Rate Notes” di importo pari a 825 milioni, con cedola semestrale a tasso fisso del 4,125% p.a. e scadenza 1 novembre 2023, e delLe Notes sono destinate solamente ache non siano “U.S. Persons” (come definite secondo la Regulation S del Securities Act del 1933, come di volta in volta modificato, il “Securities Act”) e che si trovino al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Notes non sono state soggetto a registrazione ai sensi del Securities Act o di altre leggi applicabili, e non possono essere offerte o acquistate negli Stati Uniti senza registrazione o senza una esenzione dai requisiti di registrazione conformemente al Securities Act e ad altre leggi applicabili.