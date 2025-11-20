Milano 17:35
Saipem: Barclays ha quota potenziale al 6,37%, JPMorgan al 4,9%, BNPP al 5,05%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 6,371% in Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 13 novembre 2025.

In particolare, lo 0,594% sono diritti di voto riferibili ad azioni, il 5,278% sono "Right to recall" senza data di scadenza; Obbligazioni convertibili con scadenza l'11 settembre 2029, lo 0,499% sono "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 29/12/2025 ed il 31/05/2027; Equity Swaps con data di scadenza compresa tra il 15/10/2027 ed il 20/10/2027.

Inoltre, JP Morgan Chase ha una partecipazione potenziale del 4,900% sempre in Saipem, datata 17 novembre 2025. In particolare, l'1,109% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,637% è una partecipazione potenziale e il 3,154% sono altre posizioni lunghe.

Infine, BNP Paribas ha una partecipazione potenziale del 5,056% in Saipem, datata 13 novembre 2025. In particolare, il 4,134% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,044% sono Convertible Bonds con data di scadenza 11/09/2029, lo 0,013% sono Contratti di opzione "Vanilla" con data di scadenza 19/12/2025, lo 0,864% sono contratti Swap, con data di scadenza compresa tra il 05/12/2025 e il 23/12/2027, contratti "certificate" con data di scadenza 11/12/2028.
