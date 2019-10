Uomo Vitruviano al Louvre, Tar congela prestito. MIBACT: Stop incomprensibile

(Teleborsa) - Il Tar del Veneto haal museo del Louvreconservato nelle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Tenendo conto dell'apertura della mostra parigina, prevista per ilottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, alEra statadepositare il ricorso al Tar Veneto perché venissedel capolavororavvisandocomma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che stabilisce cheCon il suo provvedimento,siglato a Parigi tra Ministero dei Beni culturali e museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello nella parte ""Da una prima lettura delle anticipazioni stampa risulta'principio dell'ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall'altro nello scambio di opere tra i musei italiani e il Louvre"fa sapereribadendo che laè stataIn audizione sulle linee programmatiche del suo dicastero alle commissioni Cultura riunite di Camera e Senato, il ministro dei Beni culturaliaveva sottolineato che sui prestiti di opere d'arte tiene in principale considerazione "la valutazione scientifica che dice se un'opera èE così ho fatto per, mentre altre opere su cui ci sono stati pareri negativi non sono andate".Per oradalla