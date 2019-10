ILPRA, controllata Veripak sigla accordo con Bombay Sweets

ILPRA

(Teleborsa) -PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, annuncia che laha siglato un accordo pluriennale con, per la fornitura di macchine termoformatrici per il settore alimentare., prevede una reciproca esclusiva di compravendita su tutto il territorio del Bangladesh. Contestualmente è stato sottoscritto un primo contratto del valore di 406 mila euro per la vendita da parte di Veripack Srl di una macchina termoformatrice.: "L’accordo con Bombay Sweets & Co. Ltd permette al Gruppo ILPRA di entrare in un nuovo e interessante mercato e di condividere una importante partnership con il maggior player del settore in una zona in forte espansione".