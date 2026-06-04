ILPRA conclude il collocamento di 366.600 azioni ordinarie
(Teleborsa) - ILPRA, PMI innovativa attiva nel settore del packaging, comunica che oggi si è perfezionata la cessione di 366.600 azioni ordinarie (di cui 218.400 azioni proprie), pari al 3,05% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa €2,4 milioni.
Il Fondo Indepéndance AM S.a.S, il principale investitore istituzionale per volume di investimenti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, ha sottoscritto 306.600 azioni, pari al 2,55% del capitale sociale.
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