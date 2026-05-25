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Recordati, patto parasociale tra Respighi TopCo e Arisca nell'ambito dell'Opa

Finanza
Recordati, patto parasociale tra Respighi TopCo e Arisca nell'ambito dell'Opa
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Respighi BidCo sulla totalità delle azioni ordinarie di Recordati quotate
su Euronext Milan, lo scorso 20 maggio Respighi TopCo, società controllante indiretta di Respighi BidCo, e Arisca (il "Co-Investitore"), società controllata da Andrea Recordati, hanno sottoscritto un accordo vincolante (l'"Accordo con il Co-Investitore") avente ad oggetto, tra l'altro, taluni impegni di standstill in capo al Co-Investitore in pendenza e a seguito dell'Offerta.

L'Accordo con il Co-Investitore contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e d-bis) del TUF, che sono immediatamente efficaci.

Recordati segnala inoltre che, ad oggi, il Co-Investitore detiene 122.903 azioni Recordati, rappresentative dello 0,059% del capitale sociale e dello 0,060% dei diritti di voto dell'Emittente e Andrea Recordati, soggetto controllante di Arisca, detiene 200.000 stock options allo stesso attribuite in attuazione del piano di stock option 2018-2022 approvato dall'assemblea degli azionisti di Recordati il 18 aprile 2018.
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