Recordati, patto parasociale tra Respighi TopCo e Arisca nell'ambito dell'Opa

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto
volontaria promossa da Respighi BidCo sulla totalità delle azioni ordinarie di Recordati
quotate
su Euronext Milan, lo scorso 20 maggio Respighi TopCo
, società controllante indiretta di Respighi BidCo, e Arisca
(il "Co-Investitore"), società controllata da Andrea Recordati, hanno sottoscritto un accordo vincolante (l'"Accordo con il Co-Investitore") avente ad oggetto, tra l'altro, taluni impegni di standstill
in capo al Co-Investitore in pendenza e a seguito dell'Offerta.
L'Accordo con il Co-Investitore contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) e d-bis) del TUF, che sono immediatamente efficaci.
Recordati segnala inoltre che, ad oggi, il Co-Investitore detiene 122.903 azioni Recordati, rappresentative dello 0,059% del capitale sociale e dello 0,060% dei diritti di voto dell'Emittente e Andrea Recordati, soggetto controllante di Arisca, detiene 200.000 stock options allo stesso attribuite in attuazione del piano di stock option 2018-2022 approvato dall'assemblea degli azionisti di Recordati il 18 aprile 2018.