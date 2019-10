Nasce Merita, associazione di 180 intellettuali per rilancio Mezzoggiorno

(Teleborsa) -dell’ex ministro, che raggruppacon l'obiettivo di fare proposte per il. Nel pomeriggio di oggi 10 ottobre 2019, presso l’Aula Magna dell’, sarà presentato il"Cambia, cresce, merita. Un nuovo Sud in una nuova Europa".Promosso dall'associazione Merita (Meridione Italia) il manifestodi oltre 180, da Sud a Nord, e propone propone innanzi tutto unanuova, la necessità di cambiare il, avvicinandosi maggiormente alle esigenze dei giovani e del ceto produttivo, la trasformazione delAll'evento di presentazione prenderanno parte, tra gli altri, il Presidente di Confindustriae il Presidente della Conferenza dei Rettoriche sono anche fra i firmatari del manifesto."Negli anni in cui al Governo ho ricoperto la responsabilità delle politiche di coesione ho avuto modo di toccare con mano la complessa e variegata situazione meridionale. Certamente balzano agli occhi i pesanti problemi che segnano il nostro Mezzogiorno", ha dichiarato l'ex ministro alla Coesione, Claudio De Vincenti, in una intervista a Il Sole 24 Ore.De Vincenti ricorda di essere entrato in contatto con tante forze vive nel modo dell’impresa, dell’associazionismo, dell’università: "proprio dal contatto con nuove queste energie che stanno rimettendo in moto il Meridione è nata l’idea del Manifesto: è il Sud di cui l’Italia ha bisogno".