Dazi, Coldiretti: spingono a 24 miliardi il falso Made in Italy in USA

(Teleborsa) - Ipiù rappresentativi come iled ilnegli Stati Uniti a 24 miliardi. E` quanto emerge dallo studio presentato dallaal analisi della Coldiretti presentata aldove è stata apparecchiata "La tavola degli americani dopo i dazi".Una misura che - sottolinea l'associazione degli agricoltori -sul mercato americano a vantaggio dei prodotti statunitensi e dei Paesi concorrenti non colpiti dalle misure protezionistiche autorizzate dal Wto nell'ambito della disputa tra USA ed Europa per gli aiuti al settore aeronautico.I dazi Usa sono una risposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alleche - riferisce la Coldiretti - ha esplicitamente chiesto con una lettera di imporre tasse alle importazioni di formaggi europei al fine di favorire l'industria del falso Made in Italy eA differenza di quanto avviene per altri articoli come la moda o la tecnologia, a taroccare il cibo italiano non sono i Paesi poveri, ma soprattutto quelli emergenti o i più ricchi a partire proprio dagli Stati Uniti.nonostante il nome richiami esplicitamente le specialità casearie più note del Belpaese. Le brutte copie dei prodotti caseari nazionali ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi 30 anni raggiungendo complessivamente ied èmentre lo Stato di New York si colloca al terzo posto. In termini quantitativi in cima alla classifica - precisa Coldiretti - c'è lacon 1,97 miliardi di chili all'anno, seguita dalcon 192 milioni di chili, dalcon 181 milioni di chili, dallacon 113 milioni di chili e dalcon 25 milioni di chili realizzato però senza latte di pecora, secondo l'analisi della Coldiretti su, il Dipartimento dell`agricoltura statunitense."La pretesa di chiamare con lo stesso nome prodotti profondamente diversi è inaccettabile e rappresenta un inganno per i consumatori ed una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori", ha affermato il. "Ora è necessario aprire la trattativa a livello comunitario e nazionale dove una buona premessa al confronto sonole importanti relazioni con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha saputo costruire il premier Giuseppe Conte",ha concluso Prandini sottolineando l`esigenza che "vengano attivate al più presto forme di sostegno ai settori piu` duramente colpiti e non coinvolti bel settore aerospaziale al centro della disputa sugli aiuti a Airbus e Boeing che ha originato la guerra commerciale".