L'indice delle società High Tech italiane effervescente (+2,71%)

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 17 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 69.480,4, dopo un esordio a 68.260.Nel, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,04%.Tra leitaliane, si muove in avanti, che sta portando a casa un modesto +0,91%.Tra ledi Piazza Affari, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,55%.