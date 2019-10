ENI, con Versalis Revive nuova vita alla plastica da riciclo

ENI

(Teleborsa) - Nell'ambito della strategiaper la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile. Sviluppati nei laboratori di ricerca di Versalis, la prima gamma di questi prodotti a diversa base polimerica, stirenici e polietilene,Versalis Revive EPS è un, che comprende bicchieri, vassoi e coppette yogurt in polistirene.(Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) e il prodotto finito, che verrà commercializzato da novembre, potrà essere trasformato nelle stesse applicazioni del prodotto vergine: pannelli isolanti per il risparmio energetico in edilizia o packaging protettivo di elettrodomestici e mobili. Altre iniziative sono in fase di sviluppo, con l’obiettivo di raggiungere una capacità produttiva di oltre 20.000 tonnellate/anno di prodotti stirenici contenenti riciclato.Versalis Revive PE comprende invece dei, contenenti fino al 75% di plastica da post-consumo urbano, prevalentemente da imballaggi riciclati. Questi prodotti garantiscono performance in grado di soddisfare le esigenze in molteplici applicazioni, in particolare nel settore agricolo per l’irrigazione a goccia e nel settore imballaggi anche per piccoli contenitori fino a 5 litri, e sono idonei a coprire anche applicazioni film come sacchi per i prodotti industriali o per il packaging delle acque minerali. Questi prodotti sono stati sviluppati in collaborazione fra il Centro Ricerche Versalis a Mantova e la Montello SpA, operatore primario in Europa nelle tecnologie di recupero e riciclo plastica, dove avviene la produzione della gamma. Versalis Revive® PE sarà in breve tempo ampliata a nuovi prodotti che la ricerca sta mettendo a punto.