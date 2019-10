KOLINPHARMA vola: ottiene terzo brevetto in USA, secondo per Xinepa

KOLINPHARMA

(Teleborsa) - Buone notizie per® S.p.A., che ha ricevuto la terza concessione di brevetto in U.S.A. dall'Ufficio Brevetti e Marchi domestico, e la seconda per il prodotto® che attiene al processo tecnologico e già titolare del brevetto di formulazione. Questa ulteriore concessione per il prodotto Xinepa® garantisce maggiori opportunità di crescita nel mercato statunitense ed è espressione di una maggiore tutela e valorizzazione degli investimenti in R&D che la Società ha sostenuto. Il presente brevetto sarà valido fino al 01 settembre 2036.: nel 2017 si è attestato a un valore di 71,73 miliardi di dollari in crescita del 23% rispetto al 2014 con una stima di ulteriore sviluppo al 2025 fino a 133,39 miliardi (fonte: Statista 2019). Secondo un’indagine condotta da Ipsos Public Affairs per conto di Council for Responsible Nutrition (CRN) nel 2016, oltre il 71% degli statunitensi ha assunto integratori alimentari con una spesa pro-capite per prodotti nutraceutici pari a 59 euro, molto più elevata rispetto alla media globale pari a 9 euro (Fonte: Federsalus, 2015).